10 Ocak 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor'dan Mbenza seferi

Liderden Mbenza seferi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Leicester’dan Diabate transferinde iyi ilişkiler kurduğu İngiltere’ye rotasını çevirdi. Yiğido, 23 yaşındaki genç forvet için tüm şartlarını zorluyor.

İkinci yarıda, ilk yarıdaki performansının üstüne çıkmak için kadrosunu takviye etmek isteyen , rotasını Ada'ya çevirdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester'dan Malili kanat oyuncusu Diabate'yi kiralayan ve 17 maçta 2 gol, 3 asist yapan genç futbolcudan oldukça memnun kalan kırmızı-beyazlılar, bu transferde iyi ilişkiler kurduğu Ada'ya yine çıkarma yapacak. Sivas'ın, bu sefer İngiltere Championship ekibi Huddersfield'in sağ açığı Isaac Mbenza'yla ilgilendiği öğrenildi.

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12 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Huddersfield, 2 sezondur takımda kiralık olarak oynayan Mbenza'nın bonservisini, Fransız ekibi Montpellier'den 12 milyon euro karşılığında aldı. Ancak 23 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, sezona kötü başladı ve 6 maçta forma giyerken, asist ve gol katkısı sağlayamadı. Sol kanat ve santrforda da görev alabilen genç forvet için girişimlere başlayan kırmızı-beyazlı kurmayların, kiralama formülü üzerinde durduğu bildirildi. Mbenza'nın da Sivas'a sıcak baktığı, iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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