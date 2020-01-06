Sivasspor'da şov başlıyor

Alper, Khalili ve Eduardo’yla ilgilenen Yiğido’da başarılı çalıştırıcı, “Takıma uyacak iyi arkadaşları alacağız. Bulduklarımız var. Bu hafta bitireceğiz” dedi.

Lider Sivasspor, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın takımda kalacağını açıklamasından sonra dış transfere yönelen Yiğido'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yeni transferler için tarih verdi. Çalımbay, "Mutlaka 3-4 takviye yapmamız gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz. Devre arası transfer çok zordur. İstediğin oyuncu fiyat açısından yüksek olabilir. Onun için bizim takımımıza uyacak iyi arkadaşları alacağız. Bulduklarımız da var ve bu hafta bitireceğiz" dedi.

ÇALIMBAY, HAMLE OYUNCUSU İSTİYOR

Fenerbahçe'den Alper Potuk, S.Arabistan'dan 10 numara Eduardo ve K.Paşa'nın İsveçli orta sahası Khalili'yle ilgilenen kırmızı-beyazlılarda başarılı çalıştırıcı, hamle oyuncusu istediğini belirterek, "Mevkiden ziyade, G.Birliği maçında üç arkadaşımızı eksikti, oyuncu değiştirecek futbolcumuz yoktu. Alacağımız arkadaşlar o şekilde olacak" bilgisini paylaştı. Tecrübeli teknik adam, kamp için de, "İlk yarıda yaptığımız güzel şeylerin yanında hatalar da oldu. Onları burada çalışarak, konuşarak düzelteceğiz" diye konuştu.

YİĞİDO'DA ÇİFT İDMAN

Lider Sivasspor, Belek'te devre arası çalışmalarını sürdürüyor. Kamp yapılan otelin sahasında dün saat 11.00'de Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanın ardından kırmızı-beyazlılar, akşam 2. idmanla günü tamamladı. Öte yandan Antalya'da yaşayan Sivassporlu taraftarlar doğum günü olan kaptan Ziya Erdal için sürpriz bir organizasyon düzenledi. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Ziya Erdal tebrikleri kabul etti.