05 Ocak 2020, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Demir Grup , 'in ikinci yarısının hazırlıklarını kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Belek'te kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, dayanıklılık koşusu ve yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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