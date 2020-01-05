Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına canlı yayında konuk oldu ve çok özel açıklamalarda bulundu. Ara transfer dönemine değinene Çalımbay, Emre Kılınç ve Mert Hakan ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte Rıza Çalımbay'ın A Spor canlı yayınından tüm açıklamaları...