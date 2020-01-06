06 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

’de ilk yarıyı zirvede tamamlayan DG , devre arası kamp çalışmalarını bugün sabah saatlerinde yoğun yağış nedeniyle salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yiğidolar, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te bulunan bir otelin fitness salonunda sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı takım salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yapılan fitness antrenmanında futbolcuların istekli ve hırslı oldukları öğrenildi.

bugün akşam saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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