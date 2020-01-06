06 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi

Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

'in ilk yarısını zirvede tamamlayan , devre arasında bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takıma takviye yapmak için kolları sıvadı.

'un, forması giyen 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör 'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kasımpaşa kulübü ile ilişiğini keseceği konuşulan yıldız oyuncunun da Sivasspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

2018 yılında takımından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak gelen Khalili bu sezon takımının en formda oyuncularından biri oldu. Takımının orta sahadaki en güçlü ismi olan İsveçli yıldız bu sezon oynadığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yapmayı başardı.

Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması! haberin devamı

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