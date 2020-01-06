06 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Sivas temsilcisi kamp yaptığı otelin tesislerindeki idmanı sağanak altında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki 1,5 saatlik idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise geniş alan pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç oynayarak kampın üçüncü gününü tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...