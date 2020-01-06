06 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

'in lideri , hazırlıklarını 'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Sivas temsilcisi kamp yaptığı otelin tesislerindeki idmanı sağanak altında gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetimindeki 1,5 saatlik idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise geniş alan pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç oynayarak kampın üçüncü gününü tamamladı.

, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Sivasspor'da şov başlıyor Sivasspor'da şov başlıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör