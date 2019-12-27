27 Aralık 2019, Cuma

SİVASSPOR

Hakan Arslan: Şampiyonluk neden olmasın?

Şampiyonluk neden olmasın?
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'de lider konumda bulunan 'da , şampiyonluk inancını vurguladı: “Öncelikle kendimiz inandık. Seri galibiyetleri yakaladık. ‘Neden olmasın’ sorusu geldi akıllara. Şu anda da iyi bir avantaj yakaladık. Olabilir, şampiyonluk hedefimiz.”

Lider Sivasspor, maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların tecrübeli orta sahası , Göztepe karşılaşmasının kendileri için final niteliği taşıdığını belirterek, şampiyonluk sorusunu ise, "Neden olmasın" diye yanıtladı. Arslan, "Öncelikle kendimiz inandık. Seri galibiyetleri yakaladık. 'Neden olmasın' sorusu geldi akıllara. Taraftarımızın, yönetimimizin ve kamuoyunun desteğini alınca bu denli, bu düşünce oluştu. Şu anda da çok iyi bir avantaj yakaladık. Olabilir, şampiyonluk hedefimiz" dedi.

"TAÇLANDIRMA MAÇIMIZ"

Göztepe karşılaşmasında, 3 puandan başka bir düşünceleri olmadığını vurgulayan Hakan Arslan, "Bizim için tam bir final maçı olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde avantajımızı kullanacağız. Çünkü son haftalarda müthiş bir taraftar desteğini arkamıza aldık. Bu da takıma çok olumlu yönde yansıdı. Bizim açımızdan sezonun ilk devre anlamında taçlandırma maçı olacak. Buna bu şekilde bakıyoruz. 3 puanı da alıp iyi bir şekilde ikinci yarıya odaklanacağız" diye iddialı konuştu.

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