Rıza Çalımbay'dan transfer müjdesi
Lider Demir Grup Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, “Takımı bozmadan katkı verecek isimlere ihtiyacımız var. Kesinlikle takviye yapacağız” diyerek müjdeyi verdi.
En yakın takipçisi Başakşehir'in 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transferle ilgili bilgiler verdi. En az 3-4 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını belirten tecrübeli hoca, "Takımı bozmadan katkı verecek isimlere ihtiyacımız var. Kesinlikle takviye yapacağız. Dengeleri koruyarak iyi isimler alacağız" dedi.
BU OYUNUN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ
Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını hatırlatan Çalımbay, oynadıkları futbolun üzerine çıkmak istediklerini kaydetti. Son iki maçta defoların ortaya çıktığını ifade eden başarılı hoca, "Kolay pozisyonlar harcıyoruz. Oyunumuzun üstüne çıkmak bizim için çok önemli. Kulübeden bize katkı yapacak 1-2 arkadaşa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
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