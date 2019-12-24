Sivasspor'a Sambacı maestro
Rıza Çalımbay'ın "3-4 transfer lazım" dediği lider Demir Grup Sivasspor'un Al Hilal’de oynayan Brezilyalı 10 numara Carlos Eduardo’yla ilgilendiği öğrenildi.
Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Sivas, transfer dönemini de hareketli geçirecek. Transfer gözdesi olan Emre Kılınç ve Mert Hakan'ı bırakmak istemeyen Yiğido, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın G.Birliği maçı sonrası yaptığı "3-4 transfer lazım" sözleri üzerine harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların, daha önce G.Saray'ın da gündemine gelen Brezilyalı Carlos Eduardo'nun peşinde olduğu öğrenildi. Sivassporlu kurmayların, S.Arabistan'da Al Hilal'de oynayan 30 yaşındaki 10 numara için girişimlere başladığı bildirildi. Brezilya'da Gremio ve Fluminense, Portekiz'de Porto ve Fransa'da Nice formaları giyen tecrübeli maestronun kontratı sezon sonunda bitiyor. Eduardo, bu sezon oynadığı 14 maçta 11 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.
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