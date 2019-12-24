24 Aralık 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'a Sambacı maestro

Sivasspor'a Sambacı maestro
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2019

'ın "3-4 lazım" dediği lider Demir Grup 'un Al Hilal’de oynayan Brezilyalı ’yla ilgilendiği öğrenildi.

'de ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Sivas, dönemini de hareketli geçirecek. Transfer gözdesi olan Emre Kılınç ve Mert Hakan'ı bırakmak istemeyen Yiğido, Teknik Direktör 'ın G.Birliği maçı sonrası yaptığı "3-4 transfer lazım" sözleri üzerine harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların, daha önce G.Saray'ın da gündemine gelen Brezilyalı 'nun peşinde olduğu öğrenildi. Sivassporlu kurmayların, S.Arabistan'da Al Hilal'de oynayan 30 yaşındaki için girişimlere başladığı bildirildi. Brezilya'da Gremio ve Fluminense, Portekiz'de Porto ve 'da Nice formaları giyen tecrübeli maestronun kontratı sezon sonunda bitiyor. Eduardo, bu sezon oynadığı 14 maçta 11 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.

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