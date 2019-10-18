18 Ekim 2019, Cuma

SİVASSPOR

Mecnun Otyakmaz: “Elimizden geleni yaptık ama olmadı”

“Elimizden geleni yaptık ama olmadı”
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Başkanı , karşısında ellerinden geleni yaptıklarını fakat sonucun istedikleri gibi olmadığını söyledi.

, 'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor Başkanı , "İyi bir performans gösterdik ama maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine alamadık. Özellikle ikinci yarı göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı takımımı ve teknik heyetimi kutluyorum. İkinci yarı gol pozisyonu bulduk olmadı. Elimizden geleni yaptık ama olmadı" diye konuştu.
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