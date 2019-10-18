19 Ekim 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz için üzgünüz
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 19.10.2019

'in 8'inci haftasında 'a 3-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör , açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir lig maçı olduğunu ifade eden , "Maçın içinde her şey vardı. Çok güzel pozisyonlar, kartlar, kaçan goller, penaltı vardı. Takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadık. 10 kişi kaldığımızda da sadece golü düşündük. Her zaman, her yerde içeride dışarıda galibiyeti ve golü düşünen bir takım oluşturdum. Bugün de bunu gösterdik. gibi bir takıma 10 kişi 45 dakika oynamak kolay değil ama bunu iyi başardık. Net pozisyonlar bulduk ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Oyundan kopmayan, disiplini bırakmayan bir Sivasspor vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"O KADAR AĞIR KART GÖSTERMEMESİ GEREKİYORDU"

Karşılaşmanın 48'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Isaac Cofie'nin gördüğü ikinci sarı kartın ağır karar olduğunu dile getiren Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: "Bize göre biraz ağır bir karardı. Oyuncumuz topa vuruyor ama düşerken rakibinin ayağına basıyor. Kasıtlı bir şey değildi. O kadar ağır kart göstermemesi gerekiyordu ama maalesef böyle bir karar verdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama son girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik buradan rahatlıkla puanla dönerdik."

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