Yiğido iddialı
Rıza Çalımbay “Maçı çok iyi şekilde yaşamamız gerekiyor. Ben Galatasaray karşılaşması için takımıma güveniyorum, inanıyorum. Biz oradan puan ya da puanlarla döneceğiz.” dedi.
Süper Lig'de 2. sıradaki Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 13 yıldır deplasmanda yenemedikleri G.Saray karşısında, bir ilki yaşamak istediklerini vurguladı. Oyuncularına çok güvendiğini belirten Çalımbay, "Maçı çok iyi şekilde yaşamamız gerekiyor. Kafa olarak, mükemmel bir şekilde maça çıkmamız gerekiyor. Ben Galatasaray maçı için takımıma güveniyorum, inanıyorum. Biz oradan puan ya da puanlarla döneceğiz" dedi.
HEDEFLİ BİR TAKIM İSTİYORUM
Avrupa hedeflerinin olduğunun altını çizen Rıza Çalımbay, ilk yarıyı çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Ben artık hedefli bir takım istiyorum. Lig göründüğü gibi değil. Geçen sezon bana göre tempo, her şey düşük. Bu sene Fenerbahçe'nin yukarıya oynamasından dolayı daha çekişmeli maçlar olacak. Biz kaybettiğimiz puanlara çok üzülüyoruz. Örneğin, en son olarak Alanyaspor maçı. Mutlaka ilk yarıyı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
İDMANDA ÖZEL SÜRPRİZ
Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Çalımbay, öğrencilerle bir süre top oynadı.
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