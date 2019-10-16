16 Ekim 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Demir Grup , 'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. İdman, ısınma, açma ve germe hareketlerin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

Öte yandan Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Çalımbay, öğrencilerle bir süre top oynadı.

, maçı için yarın sabah 'a hareket edecek.



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