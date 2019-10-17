17 Ekim 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi tamamlandı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2019

, 'in 8. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray ile yarın saat 20.30'da Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem düdük çalacak.

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