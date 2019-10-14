14 Ekim 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2019

Demir Grup , 'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, gruplar halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. İdmanda futbolcuların oldukça neşeli oldukları görüldü.

İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye, izinli Hugo Vieira ve sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
İstanbul'da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz "İstanbul'da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz"
İstanbul'da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz "İstanbul'da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz"
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör