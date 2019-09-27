27 Eylül 2019, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2019

, 'in 6. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanya'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde Alanya Türkler Belediyesi Futbol Sahaları'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Aytemiz ile , yarın saat 17.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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