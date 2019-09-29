29 Eylül 2019, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor'un deplasmanda yüzü yine gülmedi

Sivasspor'un deplasmanda yüzü yine gülmedi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2019

'de ile 1-1 berabere kalan Demir Grup , deplasmanda 7'si geçen sezon olmak üzere son 10 lig maçında galip gelemedi. Ligde son deplasman galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında 2 Şubat'ta 'yı 3-1 yenerek elde eden Sivasspor, sezonun geri kalan bölümündeki 7 dış saha maçından da 3 puan alamadı.

Bu sezon da dışında henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlı ekip, 'a 2-1 mağlup oldu, ve ile 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor karşısındaki beraberlikle deplasmandaki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Sivas ekibi, bu karşılaşmalardan 5 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı. , son 10 deplasman maçında kalesinde gördüğü 20 gole, 13 golle yanıt verebildi.

Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon 6 haftalık periyotta 9 puan topladı.

Ligin en erken golü

Sivasspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrade, Aytemiz Alanyaspor maçının 35. saniyesinde rakip fileleri havalandırarak ligde bu sezonun en erken golüne imza attı.

Çaykur Rizespor ve maçlarında da fileleri havalandıran 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fernando, gol sayısını 3'e çıkardı.

Ligde şu ana kadar tamamlanan maçlarda en erken gol, 4. haftada 2-2 beraberlikle sonuçlanan ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçının 2. dakikasında Antalyasporlu Gustavo tarafından atılmıştı.



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