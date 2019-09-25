25 Eylül 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Yiğidolar'da hedef 2'de 2

Yiğidolar'da hedef 2'de 2
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019

’u yenen , milli ara öncesi 2 maça kilitlendi. , “Alanya ve A.Gücü maçlarını iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

galibiyetiyle 3 maçlık galibiyet hasretine son veren , gözünü lider Alanya'yla deplasmandaki kritik maça çevirdi. Alanya ile zorlu bir maç oynayacaklarını vurgulayan , "Hazırız her şeye. Sadece sakat arkadaşlarımız var. Ona Kılınç da katıldı. En az 2 hafta yok. Bizim 2 maçımız var çok önemli. Alanya ve A.Gücü maçları. Bunları iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Milli ara çok önemli bizim için, en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

2 GÜN ÖNCEDEN ALANYA YOLCUSU

Rıza Çalımbay, maçına gelen taraftarlara teşekkür ederek, kazanmalarında en büyük etkenin kırmızı beyazlı futbolseverler olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Taraftarın katkısı, maçı kazanmamızda çok büyüktü. Keşke her maçımız böyle olsa. O zaman futbolcularımız da bambaşka oynarlar. karşılaşması için zamanımız çok az. O nedenle 2 gün önceden oraya gideceğiz. Oraya bütün kafamızı vererek çalışmamız gerekiyor ki, o maçı da iyi bir şekilde bitirelim" değerlendirmesini yaptı.

YİĞİDO'DA 4 EKSİK VAR

, Trabzon galibiyetine rağmen sakatlıklardan yana dertli. Alanya maçı hazırlıklarına başlayan 'da, bu kervana Emre Kılınç da katılırken, Rybalka, Barış Yardımcı ve kaleci Muammer Yıldırım da antrenmana katılmadı.
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