25 Eylül 2019, Çarşamba
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2 GÜN ÖNCEDEN ALANYA YOLCUSU
Rıza Çalımbay, Trabzon maçına gelen taraftarlara teşekkür ederek, kazanmalarında en büyük etkenin kırmızı beyazlı futbolseverler olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Taraftarın katkısı, maçı kazanmamızda çok büyüktü. Keşke her maçımız böyle olsa. O zaman futbolcularımız da bambaşka oynarlar. Alanyaspor karşılaşması için zamanımız çok az. O nedenle 2 gün önceden oraya gideceğiz. Oraya bütün kafamızı vererek çalışmamız gerekiyor ki, o maçı da iyi bir şekilde bitirelim" değerlendirmesini yaptı.
YİĞİDO'DA 4 EKSİK VAR
Sivas, Trabzon galibiyetine rağmen sakatlıklardan yana dertli. Alanya maçı hazırlıklarına başlayan Yiğido'da, bu kervana Emre Kılınç da katılırken, Rybalka, Barış Yardımcı ve kaleci Muammer Yıldırım da antrenmana katılmadı.
Yiğidolar'da hedef 2'de 2
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Trabzon’u yenen Yiğido, milli ara öncesi 2 maça kilitlendi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Alanya ve A.Gücü maçlarını iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Trabzonspor galibiyetiyle 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Sivasspor, gözünü lider Alanya'yla deplasmandaki kritik maça çevirdi. Alanya ile zorlu bir maç oynayacaklarını vurgulayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Hazırız her şeye. Sadece sakat arkadaşlarımız var. Ona Emre Kılınç da katıldı. En az 2 hafta yok. Bizim 2 maçımız var çok önemli. Alanya ve A.Gücü maçları. Bunları iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Milli ara çok önemli bizim için, en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.
2 GÜN ÖNCEDEN ALANYA YOLCUSU
Rıza Çalımbay, Trabzon maçına gelen taraftarlara teşekkür ederek, kazanmalarında en büyük etkenin kırmızı beyazlı futbolseverler olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Taraftarın katkısı, maçı kazanmamızda çok büyüktü. Keşke her maçımız böyle olsa. O zaman futbolcularımız da bambaşka oynarlar. Alanyaspor karşılaşması için zamanımız çok az. O nedenle 2 gün önceden oraya gideceğiz. Oraya bütün kafamızı vererek çalışmamız gerekiyor ki, o maçı da iyi bir şekilde bitirelim" değerlendirmesini yaptı.
YİĞİDO'DA 4 EKSİK VAR
Sivas, Trabzon galibiyetine rağmen sakatlıklardan yana dertli. Alanya maçı hazırlıklarına başlayan Yiğido'da, bu kervana Emre Kılınç da katılırken, Rybalka, Barış Yardımcı ve kaleci Muammer Yıldırım da antrenmana katılmadı.
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