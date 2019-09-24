24 Eylül 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak

Sivasspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2019

ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu 'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Emre'nin en az iki hafta takımla çalışmalara katılamayacağını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Emre , 'in 5. haftasında sahamızda oynadığımız karşılaşması sırasında sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."

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