Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu Emre'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Emre'nin en az iki hafta takımla çalışmalara katılamayacağını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:
"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. haftasında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırasında sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"