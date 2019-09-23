23 Eylül 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay: "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz"

Galip geldiğimiz için çok mutluyuz
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Trabzonspor'u son dakikada attıkları golle mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalımbay, 'in 5. haftasında Sivasspor'un 'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların çok güzel karşılaşma izlediğini belirtti.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Çalımbay, ilk golü yemelerine rağmen oyundan kopmadıklarını ifade etti.

Çalımbay, golden sonra toparlandıklarını anlatarak, "Devre arası yaptığımız değişiklikler işe yaradı. Sonradan giren arkadaşlarımız da çok etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Trabzonspor'un çıkışta olduğunu ve çok dikkatli olmaları gerektiğini maçtan önce konuştuklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Özellikle son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Üç maçtır galip gelemiyorduk, bu maç bizim açımızdan çok önemliydi. Şimdi önümüzde kritik maçlar var. Lig, çok uzun maraton. Bir galibiyetle bitmiyor. Önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçını da iyi şekilde bitirirsek çok büyük avantaj yakalamış olacağız."

Çalımbay, takımda hala hazır olmayan futbolcuların bulunduğuna dikkati çekerek, onların da hazır hale gelmesiyle daha alternatifli bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Mecnun Otyakmaz: İyi bir sezon bizi bekliyor Mecnun Otyakmaz: İyi bir sezon bizi bekliyor
Sivasspor Trabzonspor maçına hazır Sivasspor Trabzonspor maçına hazır
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör