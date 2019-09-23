23 Eylül 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Mecnun Otyakmaz: İyi bir sezon bizi bekliyor

Mecnun Otyakmaz: İyi bir sezon bizi bekliyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Başkanı , "Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal bir Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

ekiplerinden 'da Başkan , ligin 5'inci haftasında bu akşam oynayacakları maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Otyakmaz, çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, "Takımımız son karşılaşmalarda göstermiş olduğu performansla her geçen hafta oyununu ileriye doğru götürdüğünü gösterdi. O yüzden iyi bir sonuç alacağımız bir karşılaşma olacağını düşünüyorum" dedi.

Bilet satışından memnun olmadığını belirterek taraftara çağrıda bulunan Otyakmaz, "Bugün bir yoğunluk verirlerse tribünleri doldurmamız gerekiyor. Çünkü güçlü bir takımla oynayacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

'İYİ BİR TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VAR'

Takımın ilk 4 haftada ligde gösterdiği performansı değerlendiren Otyakmaz, "Rizespor karşılaşmasında gereksiz bir penaltıyla mağlubiyet oldu. Eğer olmamış olsaydı bugün bu durumdan memnun olduğumu söyleyebilirdim. Gazişehir maçındaki beraberlik beni biraz üzdü. Düşüncelerimin gerisinde kaldık ama bundan sonra alacağımız puanlarla bunu kapatacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız, çok iyi bir teknik direktörümüz var. Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal bir Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

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