24 Eylül 2019, Salı

SİVASSPOR

Recep Tayyip Erdoğan ekranda

Recep Tayyip Erdoğan ekranda
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2019

ile mücadelesinden önce dev ekranda Sivas'ın Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine dair bir görsel yayınlandı. Görselin sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatanımızı bölemeyeceksiniz" konulu konuşmasına da yer verildi.

ile mücadelesinden önce dev ekranda Sivas'ın Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine dair bir görsel yayınlandı. Görselin sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatanımızı bölemeyeceksiniz" konulu konuşmasına da yer verildi. Taraftarlar da bu anları ayakta alkışladı. Hep beraber "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdılar.

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