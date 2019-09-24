Recep Tayyip Erdoğan ekranda

Sivasspor ile Trabzonspor mücadelesinden önce dev ekranda Sivas'ın Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine dair bir görsel yayınlandı. Görselin sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatanımızı bölemeyeceksiniz" konulu konuşmasına da yer verildi.

Sivasspor ile Trabzonspor mücadelesinden önce dev ekranda Sivas'ın Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine dair bir görsel yayınlandı. Görselin sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatanımızı bölemeyeceksiniz" konulu konuşmasına da yer verildi. Taraftarlar da bu anları ayakta alkışladı. Hep beraber "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdılar.