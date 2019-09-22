22 Eylül 2019, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Sivasspor Trabzonspor maçına hazır
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

’in 5. hafta maçında sahasında ’u konuk edecek Demir Grup , akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde akşam kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından şut çalışmasıyla maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından Vali Lütfullah Bilgin tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem görev yapacak.




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