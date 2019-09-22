Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig’in 5. hafta maçında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde akşam kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından şut çalışmasıyla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.









