21 Eylül 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Demir Grup , kendi evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 5'inci haftasında Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde geniş alan pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı son antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Sivasspor'da sakatlığı geçen kaptan forma giyebilecek. Önceki günkü antrenmanda sakatlanan ve sağ el bileğinde kıkırdak hasarı ile bağ yırtığı tespit edilen kaleci Muammer Yıldırım ile menisküs ameliyatı olacağı açıklanan Serhiy Rybalka ve sakatlığı süren Barış Yardımcı ise Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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