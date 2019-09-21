21 Eylül 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Demir Grup , 'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetimindeki idman koşuyla başladı.

Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Kaleci Muammer Yıldırım idmana katılmadı.



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