21 Eylül 2019, Cumartesi
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Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.
Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Kaleci Muammer Yıldırım idmana katılmadı.
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