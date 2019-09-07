07 Eylül 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2019

, 'in 4. haftasında 'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 4. haftasında 'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı. Sakatlığı bulunan takım kaptanı antrenmana katılmazken, Marcelo Goiano ise takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.



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