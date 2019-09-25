Fernando: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Andrade, 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Brezilyalı futbolcu, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Maça iyi hazırlandıklarını anlatan Fernando, "Genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Alanyaspor'un da maça çok iyi hazırlandığını biliyoruz ama biz de çok iyi hazırlandık. Umuyoruz ki her şey iyi gidecek." diye konuştu.

Türkiye'ye alışma sürecini çabuk atlattığını ifade eden Fernando, şunları kaydetti:

"Alıştıkça performansım yükselmeye başladı. Çok çalışıyoruz, sadece ben değil takım arkadaşlarımla çok çalışıyoruz. Her şeyi daha iyi bir duruma getireceğimize inanıyoruz. Burada olduğum için de ayrıca çok mutluyum. Kişisel hedeflerim tamamen takımım üzerine kurulu. Ne kadar iyi oynarsam takıma o kadar katkım olur ve takım olarak bir yerlere geliriz, takım olarak yükseliriz. Umuyorum ki hep birlikte performansımızı yükselterek takımımızı daha iyi bir noktaya getireceğiz."

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka katılmadı.