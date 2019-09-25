25 Eylül 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Fernando: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Burada olduğum için çok mutluyum
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 Giriş Tarihi: 25.09.2019

ekibi 'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrade, 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Brezilyalı futbolcu, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Maça iyi hazırlandıklarını anlatan , "Genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Alanyaspor'un da maça çok iyi hazırlandığını biliyoruz ama biz de çok iyi hazırlandık. Umuyoruz ki her şey iyi gidecek." diye konuştu.

'ye alışma sürecini çabuk atlattığını ifade eden Fernando, şunları kaydetti:

"Alıştıkça performansım yükselmeye başladı. Çok çalışıyoruz, sadece ben değil takım arkadaşlarımla çok çalışıyoruz. Her şeyi daha iyi bir duruma getireceğimize inanıyoruz. Burada olduğum için de ayrıca çok mutluyum. Kişisel hedeflerim tamamen takımım üzerine kurulu. Ne kadar iyi oynarsam takıma o kadar katkım olur ve takım olarak bir yerlere geliriz, takım olarak yükseliriz. Umuyorum ki hep birlikte performansımızı yükselterek takımımızı daha iyi bir noktaya getireceğiz."

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

, 'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka katılmadı.


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