31 Ağustos 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Gazişehir Gaziantep hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor Gazişehir Gaziantep maçına hazır
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Demir Grup , 'in 3. haftasında yarın evinde Gazişehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa giren futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin bugün renklerine bağladığı Abdou Razack Traore de idmanda yer aldı.

Antrenmanı Kulübü Başkanı ve asbaşkan Uğur Akkuş da izledi.

Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te başlayacak mücadelede hakem düdük çalacak.

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