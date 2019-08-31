31 Ağustos 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor Traore'yi transfer etti

Sivasspor Traore'yi transfer etti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2019

ekiplerinden , geride kalan sezon 'da forma giyen Burkina Fasolu orta saha oyuncusu 'yi renklerine bağladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı , teknik direktör 'ın listesi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeni transferin hayırlı olması temennisinde bulunan Otyakmaz, "Traore ile son transferimizi gerçekleştirdik. Son olarak forması giyen Traore'yi hocamızın isteğiyle renklerimize kazandırdık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. Hem için hem de kendisi için umarım iyi bir sezon olur." dedi.

Traore ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tanrının izniyle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takımımı ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Traore, sözleşme imzaladı.

Abdou Razack Traore kimdir?

'nun Abidjan dünyaya gelen 30 yaşındaki Traore, futbola 19 yaş altı takımında başladı.

Ardından Rosenborg ve Lechia Gdansk formasını giyen Traore, 2013 yılında 'a olarak macerasına başladı. Türkiye'de formasını da terleten sporcu, son olarak Konyaspor'da görev yaptı. Traore, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.

Kariyerinde çıktığı 290 maçta 71 gol atan , 42 kez de ülke milli takımının formasını giydi.



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