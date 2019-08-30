30 Ağustos 2019, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor’da Traore an meselesi

Sivasspor’da Traore an meselesi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2019

Demir Grup , son olarak forması giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu transferini bitirmek çalışıyor.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama kısa bir zaman sonra yapılması bekleniyor. Traore, 28 Aralık 1988 tarihinde Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da dünyaya geldi. Futbola Excellence FC altyapısında başlayan Traore, ilk profesyonel sözleşmesini 2005 senesinde Fas'ın en önemli kulüplerinden ile imzaladı. Burada sadece 1 sezon kaldı ve yalnızca 4 maçta görev aldı.

2006 senesinde Norveç'in köklü kulüplerinden Rosenborg'a oldu. 4 sezon formasını giydiği takımda 51 maçta görev aldı ve 3 gol attı. 2010 senesinde de Polonya 1. Lig ekiplerinden Lechia Gdask'a transfer olan Traore, 2013 senesinde ekiplerinden 'a geldi. 1 sezon sonra 'a giden Traore, 2015 senesinde de 'a kiralandı. Konyaspor'da geçen sezon 21 maçta görev alan Traore, 3 kez asist yaparken, sezon boyunca 4 sarı kartla cezalandırıldı.
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