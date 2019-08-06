06 Ağustos 2019, Salı

SİVASSPOR

Andrade için Yiğido baskısı

Andrade için Yiğido baskısı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

, forvet arkası için bir süredir oyuncu bakıyordu. Yiğidolar aradıkları ismi 'da buldu.

Kırmızı-beyazlılar, için kulübü ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için 'ya satın alma opsiyonuyla kiralama formülü sunuldu. Portekiz ekibi ise direkt satmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor.
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