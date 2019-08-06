06 Ağustos 2019, Salı
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Andrade için Yiğido baskısı
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Sivasspor, forvet arkası için bir süredir oyuncu bakıyordu. Yiğidolar aradıkları ismi Porto'da buldu.
Kırmızı-beyazlılar, Fernando Andrade için Portekiz kulübü ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Porto'ya satın alma opsiyonuyla kiralama formülü sunuldu. Portekiz ekibi ise direkt satmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor.
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