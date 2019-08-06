06 Ağustos 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'da sezon hazırlıkları

Sivasspor'da sezon hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

ekiplerinden Demir Grup , sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmana, 'un Partizan'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek de katıldı.



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