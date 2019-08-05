05 Ağustos 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Armin Djerlek, Sivasspor’da

Armin Djerlek Sivasspor’da
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , iki yıldır yakından takip ettiği ve geçtiğimiz sezon Süper Ligi ekiplerinden Partizan’da forması giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Armin Djerlek 10 numara olarak görev yapıyor.

15 Temmuz 2000'de 'ın şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki sporcu, OFK Belgrad alt yapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a olan burada gösterdiği performansla Sırbistan'ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösterildi.
Birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan Armin Djerlek, titiz bir çalışmanın ardından 'a transfer oldu.
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