25 Temmuz 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Ali Şaşal Vural, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Serhiy Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Yedeklerde ise; Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Samet Yeşil, Samet Öztoprak, Hazar Torunoğulları ve Isaac Cofie yer alırken Mamadou Samassa dışındaki tüm sporcular mücadelenin ikinci devresinde görev aldı.
Vitesse, 13. dakikada Matavz 1-0 öne geçti. Mücadelenin 38. dakikasında sahneye golcü futbolcu Aroune Kone sahneye çıktı ve Sivasspor mücadelede eşitliği yakaladı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampının ikinci maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Ajax ile karşılaşacak.
Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Vitesse ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Ali Şaşal Vural, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Serhiy Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Yedeklerde ise; Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Samet Yeşil, Samet Öztoprak, Hazar Torunoğulları ve Isaac Cofie yer alırken Mamadou Samassa dışındaki tüm sporcular mücadelenin ikinci devresinde görev aldı.
Vitesse, 13. dakikada Matavz 1-0 öne geçti. Mücadelenin 38. dakikasında sahneye golcü futbolcu Aroune Kone sahneye çıktı ve Sivasspor mücadelede eşitliği yakaladı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampının ikinci maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Ajax ile karşılaşacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"