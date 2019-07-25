25 Temmuz 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı

Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Demir Grup , hazırlık maçında karşılaştığı ekibi Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.

2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını 'da sürdüren Demir Grup , kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Vitesse ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Ali Şaşal Vural, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, , Serhiy Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, , Mert Hakan Yandaş ve ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Yedeklerde ise; , Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Samet Yeşil, Samet Öztoprak, Hazar Torunoğulları ve Isaac Cofie yer alırken Mamadou Samassa dışındaki tüm sporcular mücadelenin ikinci devresinde görev aldı.

Vitesse, 13. dakikada Matavz 1-0 öne geçti. Mücadelenin 38. dakikasında sahneye golcü futbolcu Aroune Kone sahneye çıktı ve Sivasspor mücadelede eşitliği yakaladı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampının ikinci maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Ajax ile karşılaşacak.
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