24 Temmuz 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Mustapha Yatabare, DG Sivasspor'da

Mustapha Yatabare, DG Sivasspor'da
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

DG , 'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup , geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen ile 'da Kulüp Başkanı 'ın hazır bulunduğu imza töreninde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Malili oyuncu, forvet mevkinde görev yapıyor.

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