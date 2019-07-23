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Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı
Giriş Tarihi: 23.07.2019
D.G. Sivasspor forvet oyuncuyu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştı.
D.G. Sivasspor'un bir süredir görüştüğü Konyasporda forma giyen forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. Yatabare'nin bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul'da görüştükleri belirtildi. Futbolcu ile anlaşılmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında.
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