23 Temmuz 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı

Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2019

D.G. forvet oyuncuyu ile prensipte anlaştı.

D.G. 'un bir süredir görüştüğü Konyasporda forma giyen forvet oyuncusu ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. Yatabare'nin bugün Kulüp Başkanı ile 'da görüştükleri belirtildi. Futbolcu ile anlaşılmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında.

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