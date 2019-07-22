İşte son yiğido

22 Temmuz 2019, Pazartesi
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333 MAÇ, 60 GOL, 52 ASİST
Menajerler aracılığıyla Sivasspor'a önerilen İtalyan 10 numara için teknik direktör Rıza Çalımbay'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Teknik kapasitesiyle öne çıkan tecrübeli futbolcu, duran toplardaki başarısıyla la dikkat çekiyor. Profesyonel kariyerinde 12 farklı takım ile 333 resmi karşılaşmaya çıkan Cristian Pasquato, bu müsabakalarda 60 kez rakip fileleri havalandırırken, 52 de asist yaptı.
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Giriş Tarihi: 22.07.2019
İddialı bir kadroyla sezona başlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, İtalyan 10 numara Pasquato'nun transferinde büyük yol katetti, imzaların atılması an meselesi
Transfer çalışmalarına devam eden Sivas, bombayı patlatıyor. Kırmızı-beyazlılar, Legia Varşova ile sözleşmesi sona eren Cristian Pasquato'ya imza attırmak için gün sayıyor. Juventus alt yapısından yetişen ve daha sonra sırasıyla Empoli, Triestina, Modena, Lecce, Torino, Bologna, Padova, Pescara, Livorno, Sovetov'da kiralık oynayan 30 yaşındaki oyuncu, son iki sezon da Varşova'da forma giydi.
333 MAÇ, 60 GOL, 52 ASİST
Menajerler aracılığıyla Sivasspor'a önerilen İtalyan 10 numara için teknik direktör Rıza Çalımbay'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Teknik kapasitesiyle öne çıkan tecrübeli futbolcu, duran toplardaki başarısıyla la dikkat çekiyor. Profesyonel kariyerinde 12 farklı takım ile 333 resmi karşılaşmaya çıkan Cristian Pasquato, bu müsabakalarda 60 kez rakip fileleri havalandırırken, 52 de asist yaptı.
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