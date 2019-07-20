20 Temmuz 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

takımlarından Demir Grup 'da Yandaş, Serhiy Rybalka, Fatih Aksoy ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, , Rybalka ve Fatih Acıbadem Altunizade, Hakan ise Acıbadem Bakırköy Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Mert Hakan, Rybalka, Fatih ve Hakan, kan tetkiklerinin ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolleri, radyolojik, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandı.

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