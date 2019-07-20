20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mert Hakan, Rybalka ve Fatih Acıbadem Altunizade, Hakan ise Acıbadem Bakırköy Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Mert Hakan, Rybalka, Fatih ve Hakan, kan tetkiklerinin ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcuların sağlık kontrolleri, radyolojik, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandı.
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