Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mert Hakan, Rybalka ve Fatih Acıbadem Altunizade, Hakan ise Acıbadem Bakırköy Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Mert Hakan, Rybalka, Fatih ve Hakan, kan tetkiklerinin ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolleri, radyolojik, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandı.