17 Temmuz 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi

Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2019

ekiplerinden Demir Grup 'un futbolcusu Kılınç, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarına 'nun Gerede ilçesinde devam eden kırmızı-beyazlı ekipte, futbolcu Kılınç antrenman sırasında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlandı.

Emre, sağ elmacık kemiğinde oluşan kırık nedeniyle 'da operasyon geçirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Çiğdem Demiroğlu Yakut, futbolcunun sağ elmacık kemiğindeki çökme kırığının düzeltildiğini belirtti.

Emre Kılınç, 'un kampı sonrası takımla çalışmalara başlayacak.

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