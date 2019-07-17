17 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Sivasspor Isaac Cofie'yi transfer etti
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Isaac Cofie'yle Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Cofie, son olarak İspanya'nın Sporting Gijon takımının formasını giydi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"