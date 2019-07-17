17 Temmuz 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor Isaac Cofie'yi transfer etti

Sivasspor Isaac Cofie'yi transfer etti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2019

ekiplerinden Demir Grup , Ganalı orta saha oyuncusu 'yi renklerine bağladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, 'yle Kulübü Başkanı 'ın 'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Cofie, son olarak 'nın Sporting Gijon takımının formasını giydi.



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