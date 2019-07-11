11 Temmuz 2019, Perşembe
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Sivas'a Portekizli maestro
Giriş Tarihi: 11.07.2019
Yiğido, BAE’de Al Ain’den 10 numara Ruben Ribeiro’nun peşinde
Transferin hızlı ekibi Sivasspor, aradığı maestroyu Birleşik Arap Emirlikleri'nde buldu. Şu ana kadar 5 transfer yapan Yiğido, Portekizli 10 numara Ruben Ribeiro'yu radarına aldı. Geçtiğimiz yıllarda Bursaspor'un da transferi için büyük uğraş verdiği 31 yaşındaki maestroyla ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Ribeiro, Al Ain'de oynadığı 12 maçta, 2 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Daha önce Portekiz'de Boavista, P. Ferre,ra ve S. Lizbon'da da oynadı.
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