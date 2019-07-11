11 Temmuz 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Sivas'a Portekizli maestro

Sivas'a Portekizli maestro
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Yiğido, BAE’de ’den 10 numara ’nun peşinde

Transferin hızlı ekibi , aradığı maestroyu Birleşik Arap Emirlikleri'nde buldu. Şu ana kadar 5 yapan Yiğido, Portekizli 10 numara 'yu radarına aldı. Geçtiğimiz yıllarda 'un da transferi için büyük uğraş verdiği 31 yaşındaki maestroyla ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde 'ye geleceği öğrenildi. Ribeiro, 'de oynadığı 12 maçta, 2 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Daha önce Portekiz'de Boavista, P. Ferre,ra ve S. Lizbon'da da oynadı.
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