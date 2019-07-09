09 Temmuz 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor'un Bolu kampı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

ekiplerinden Demir Grup , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde öğle saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Antrenmanda 'un yeni transferi Caner Osmanpaşa da yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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