08 Temmuz 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da

Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

, Akhisarspor'dan ayrılan stoper Caner Osmanpaşa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , beşinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa ile anlaştı. Caner Osmanpaşa, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

15 Ocak 1988'de Trabzon'da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Erciyesspor formalarını giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından beri Akhisar Belediyespor'da oynuyordu.
Sivasspor daha önce Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.

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