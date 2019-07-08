Sivasspor'da Caner Osmanpaşa sağlık kontrolünden geçirildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Caner Osmanpaşa, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan sporcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.

Sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.