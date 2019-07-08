08 Temmuz 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Caner Osmanpaşa sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da Caner sağlık kontrolünden geçti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

ekiplerinden Demir Grup 'un yeni transferi , sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, , 'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan sporcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.

Sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör