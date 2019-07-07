07 Temmuz 2019, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 07.07.2019

ekiplerinden Demir Grup , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdmanda futbolcular, dayanıklılık, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Kampın ikinci gününü geride bırakan , yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Sivasspor Yambere’ye teklif götürecek Sivasspor Yambere’ye teklif götürecek
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör