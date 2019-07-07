07 Temmuz 2019, Pazar
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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdmanda futbolcular, dayanıklılık, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.
Kampın ikinci gününü geride bırakan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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