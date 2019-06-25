25 Haziran 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor, Aaron Appindangoye'yi renklerine bağladı

Sivasspor Appindangoye'yi renklerine bağladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 25.06.2019

, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen 27 yaşındaki Gabonlu stoper 'yi renklerine bağladı.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan , üçüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip, geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen Gabonlu 'yi kadrosuna kattı. Her konuda anlaşma sağlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen Appindangoye, başkan 'ın 'da bulunan ofisinde kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

1,83 boyundaki başarılı stoper Aaron Appindangoye, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 29'u lig, 5'i olmak üzere 34 maçta görev yaptı.

20 Şubat 1992'de Gabon'un Franceville şehrinde dünyaya gelen Aaron Appindangoye, futbola ülkesinin FC 105 Libreville takımında futbola başladı. Sırasıyla; Boavista, Mounana, Evian, Stade Laval formasını giydi. 2017 yılında Ümraniyespor ile Türkiye macerasına başlayan Aaron Appindangoye, 2 sezonda 57 kez İstanbul temsilcinin formasını terletti.

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