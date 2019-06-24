Sivasspor Marcelo Goiano'yu kadrosuna kattı
Demir Grup Sivasspor, Portekiz temsilcisi Braga'da forma giyen sağ bek Marcelo Goiano'yla anlaşmaya vardı.
Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren Demir Grup Sivasspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Kırmızı beyazlı ekip, Braga'nın kaptanlığını da yapan 31 yaşındaki sağ bek Marcelo Goina'yı kadrosuna kattı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Brezilyalı futbolcu Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Son 5 sezondur Braga'da görev yapan kaptan, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Braga formasıyla 37 maça çıkan Goiano 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katan Sivasspor'un Brezilyalı oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
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