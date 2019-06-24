24 Haziran 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor Marcelo Goiano'yu kadrosuna kattı

Sivasspor transferi bitirdi!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

, Portekiz temsilcisi 'da forma giyen sağ bek 'yla anlaşmaya vardı.

Teknik direktörlük görevine 'ı getiren 'dan flaş bir hamlesi geldi. Kırmızı beyazlı ekip, 'nın kaptanlığını da yapan 31 yaşındaki sağ bek Marcelo Goina'yı kadrosuna kattı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Brezilyalı futbolcu Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son 5 sezondur Braga'da görev yapan kaptan, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Braga formasıyla 37 maça çıkan Goiano 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katan Sivasspor'un Brezilyalı oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Potuk ve Yatabare mesaisi Potuk ve Yatabare mesaisi
Mustafa Yumlu Sivas'ta Mustafa Yumlu Sivas'ta
Sivasspor’un 3 gözdesi Sivasspor’un 3 gözdesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör