04 Temmuz 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor, Yambere’ye teklif götürecek

Sivasspor Yambere’ye teklif götürecek
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Demir Grup , 1. Lig ekiplerinden Dijon forma giyen 28 yaşındaki stoper ’ye teklifte bulunacak.

takımlarından 'da çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, 1. Lig ekibi Dijonda oynayan 28 yaşındaki stoper ile temasa geçti. Cedric ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas ekibi, 28 yaşındaki stoper için kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Cedric Yambere, Dijon takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Orta Afrikalı milli futbolcudur. Savunma oyuncusu kariyerinde Bordeaux, Anji Mahaçkale ve APOEL kulüplerinde oynadı.
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