22 Haziran 2019, Cumartesi
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Potuk ve Yatabare mesaisi
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Sivasspor'da Alper Potuk ve Yatabare mesaisi sürüyor.
Rıza Çalımbay'ın gözdelerinden F.Bahçeli Alper Potuk ve Konyasporlu Yatabare konusunda görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenildi. Askerlik görevini yürüten Potuk'la görüşmelerin menajeri üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, golcü Yatabare'yle anlaşıldığı ve kulübüyle bonservis sorununu çözmesinin beklendiği bildirildi.
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