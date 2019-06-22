22 Haziran 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Potuk ve Yatabare mesaisi

Potuk ve Yatabare mesaisi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'da ve Yatabare mesaisi sürüyor.

'ın gözdelerinden F.Bahçeli ve Konyasporlu Yatabare konusunda görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenildi. Askerlik görevini yürüten Potuk'la görüşmelerin menajeri üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, golcü Yatabare'yle anlaşıldığı ve kulübüyle bonservis sorununu çözmesinin beklendiği bildirildi.
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