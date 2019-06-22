22 Haziran 2019, Cumartesi
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OFANSA DA GÜÇ KATAR
Akhisarspor'da geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 31 yaşındaki stoper, 13 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. Kafa golleriyle tanınan Yumlu için kırmızı-beyazlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.
Mustafa Yumlu, Sivas'ta
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Sivas, Akhisar’dan ayrılmaya hazırlanan Mustafa Yumlu’yu radarına aldı. 31 yaşındaki stoper de Yiğido’ya sıcak bakıyor.
Sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanan Sivas, Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yiğido'nun Akhisar'la sözleşmesi sona erecek Mustafa Yumlu'yu radarına aldığı öğrenildi. Temas kurulan tecrübeli stoperle görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.
OFANSA DA GÜÇ KATAR
Akhisarspor'da geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 31 yaşındaki stoper, 13 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. Kafa golleriyle tanınan Yumlu için kırmızı-beyazlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.
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