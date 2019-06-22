22 Haziran 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Mustafa Yumlu, Sivas'ta

Mustafa Yumlu Sivas'ta
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Sivas, Akhisar’dan ayrılmaya hazırlanan ’yu radarına aldı. 31 yaşındaki stoper de Yiğido’ya sıcak bakıyor.

Sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanan Sivas, 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yiğido'nun Akhisar'la sözleşmesi sona erecek 'yu radarına aldığı öğrenildi. Temas kurulan tecrübeli stoperle görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

OFANSA DA GÜÇ KATAR

Akhisarspor'da geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 31 yaşındaki stoper, 13 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. Kafa golleriyle tanınan Yumlu için kırmızı-beyazlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.
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